 Netanyahu: „FlyDubai“ antrasis pilotas patyrė radikalią islamistinę indoktrinaciją

Netanyahu: „FlyDubai“ antrasis pilotas patyrė radikalią islamistinę indoktrinaciją

2026-10-01 16:39
BNS inf.

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį pareiškė, kad bendrovės „FlyDubai“ lėktuvo kapitoną užpuolęs antrasis pilotas buvo patyręs „radikalią islamistinę indoktrinaciją“.

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<span>Netanyahu: „FlyDubai“ antrasis pilotas patyrė radikalią islamistinę indoktrinaciją</span>
Netanyahu: „FlyDubai“ antrasis pilotas patyrė radikalią islamistinę indoktrinaciją / Scanpix nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Kalbėdamas televizijos laidoje „Fox & Friends“, B. Netanyahu teigė, kad antrasis pilotas šiuo metu yra apklausiamas, tačiau pabrėžė: „Žinome, kad jis patyrė radikalią islamistinę indoktrinaciją.“

Jis taip pat pridūrė, jog „užpuolikas šaukė įgulai: „Nužudykite mane, nužudykite mane“, todėl akivaizdu, kad jis buvo linkęs į savižudybę“.

Kapitonui ir keleiviams pavyko antrąjį pilotą sutramdyti ir neleisti jam sudaužyti lėktuvo.

Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas ketvirtadienį pareiškė, kad įteiks prezidentinius apdovanojimus „Už civilinį didvyriškumą“ keturiems izraeliečiams, padėjusiems sutramdyti „FlyDubai“ lėktuvo antrąjį pilotą ir užkirtusiems kelią katastrofai.

„Rizikavote savimi, kad išgelbėtumėte kitus, ir užkirtote kelią baisiai nelaimei. Šiandien visas pasaulis pamatė gražų ir drąsų Izraelio visuomenės veidą“, – pranešime sakė I. Herzogas, atliekantis daugiausia reprezentacinį vaidmenį.

„Aš jumis didžiuojuosi ir dėkoju jums Izraelio valstybės vardu“, – sakė prezidentas.

Jis taip pat gyrė lėktuvo pilotą iš Indijos Smitą Machchharą, kuris, pasak Izraelio pareigūnų, sugebėjo atidaryti pilotų kabinos duris, kad keleiviai ir įgula galėtų išgelbėti lėktuvą po to, kai jį subadė antrasis pilotas.

Šiame straipsnyje:
FlyDubai lėktuvas
terorizmas

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