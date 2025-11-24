Neatpažintų dronų skrydžiai kelią paniką: Europa jau turi atsaką

„Esame Latvijoje, ir čia, NATO rytiniame flange, šiuo metu bandomi naujausi ginklai, skirti bepiločiams orlaiviams perimti“, – sakė žurnalistas Fabio Bravo Rebolledo.
Kaip šis dronas kamikadzė, pagamintas Nyderlanduose.
„Jį sukūrė mūsų komanda. Mums visada patiko konstruoti dronus, o dabar tai išties naudinga“, – teigė „Hope Industries“ atstovas Nick Schijvens.
Europoje vis daugėja incidentų, susijusių su įtartinais dronais. Juos perimti, pasirodo, neįmanoma, o naudoti raketas jiems numušti – brangu ir ne visada sėkminga.
Belgijoje neseniai juos persekioti bandė sraigtasparniu, tačiau nesėkmingai. Todėl olandai sukūrė droną, skirtą numušti kitus dronus.
„Šiuo metu testuojame. Tai reiškia, kad pilotas paleidžia droną, o mes naudojame kamerą, kad surastumeme priešišką droną ir jį atakuotume rankiniu būdu“, – pasakojo N. Schijvens.
Ginklas pasiekia beveik 400 km/h greitį ir, kai priešiškas dronas patenka į matymo lauką, bepilotis skrenda tiesiai į jį.
„Manau, kad šio tipo ginklai bus labai svarbūs. Pagrindiniai privalumai yra tai, kad jie yra itin manevringi. Taip pat daug pigesni nei dabartinės priemonės, kurias turime dronams numušti“, – komentavo gynybos ekspertas Mark Voskuijl.
Raketa dešimtis kartų brangesnė už šį ginklą, todėl jų galima pagaminti daug ir jų negaila prarasti.
„Manau, kad tai yra ateities ginklo dalis. Tai labai efektyvus įrankis, jei pavyks jį priversti veikti“, – aiškino M. Voskuijl.
Dabar ties tuo intensyviai dirbama. Galiausiai ginklai turėtų gebėti automatiškai perimti dronus, tačiau tam vis dar reikia daug bandymų. Tai Latvijoje daroma ne veltui – čia beveik nereikia jokių leidimų.
„Daug erdvės, aplink mus kilometrų atstumu nėra namų, todėl galime daryti, ką norime“, – tikino N. Schijvens.
Ginklas turėtų būti baigtas iki kitos vasaros. Tik tada jis galės padėti ginti Europos oro erdvę.
