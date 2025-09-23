Neatpažinti dronai sutrikdė skrydžius Kopenhagos ir Oslo oro uostuose

Antradienio rytą Kopenhagos Kastrupo oro uostas pranešė, kad jis „vėl atidarytas po uždarymo dėl dronų veiklos, tačiau „bus vėlavimų, kai kurie išvykimai atšaukti“.
Keletas atvykimo ir išvykimo skrydžių Kopenhagoje buvo atidėti, atšaukti arba nukreipti į kitus oro uostus, įskaitant Bilundą, nedidelį miestelį į vakarus nuo Kopenhagos, ir Geteborgą Švedijoje.
Kopenhagos Kastrupo oro uostas yra vienas didžiausių Skandinavijoje, kartu su Stokholmo Arlandos ir Oslo Gardermoeno oro uostais.
„Oro erdvė virš Kopenhagos oro uosto uždaryta nuo 20.30 val. dėl dviejų ar trijų neatpažintų dronų. Joks orlaivis negali pakilti ar nusileisti“, – pirmadienį sakė oro uosto atstovė Lise Agerley Kurstein. Ji teigė, kad apie penkiolika skrydžių buvo nukreipta į kitus oro uostus.
Kopenhagos policija pranešė, kad virš oro uosto buvo pastebėti „trys ar keturi dideli dronai“.
„Jie vis dar skraido pirmyn ir atgal, atskrenda ir nuskrenda“, – 22.45 val. sakė budinti pareigūnė Anette Ostenfeldt ir pridūrė, kad policija oro uoste atlieka tyrimą.
Ji negalėjo pasakyti, ar dronai buvo kariniai, ar civilinės paskirties.
„Tačiau jie yra didesni nei tai, ką gali nusipirkti privatus asmuo“, – sakė A. Ostenfeldt.
Pastebėjus dronus, buvo uždarytas ir Norvegijos sostinės Oslo oro uostas, antradienio rytą pranešė Norvegijos transliuotojas NRK. Pasak operatorės „Avinor“, uždarytas ir oro uostas, ir oro erdvė virš Oslo. Atvykstantys skrydžiai buvo nukreipiami, sakė oro uosto atstovė.
Dronų veiklos priežastis kol kas nežinoma. Incidentas įvyko netrukus, kai kibernetinė ataka prieš IT paslaugų teikėją sutrikdė kelių Europos oro uostų, įskaitant Berlyno, Briuselio, Londono Hitro ir Dublino, veiklą.
