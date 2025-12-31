 Naujųjų metų išvakarėse Putinas pareiškė, kad tikisi laimėti karą

2025-12-31 14:57
BNS inf.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį per televiziją, sakydamas tradicinį Naujųjų metų išvakarių sveikinimą, pareiškė, kad jo šalis tiki laimėsianti karą Ukrainoje, kurį Maskva pradėjo prieš beveik ketverius metus.

V. Putinas valstybinės televizijos transliuotuose komentaruose paragino rusus „palaikyti mūsų didvyrius“, kovojančius Ukrainoje, sakydamas: „Mes tikime jumis ir mūsų pergale.“

Taip jis kalbėjo po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Floridoje šį savaitgalį surengė derybas dėl karo pabaigos plano su Baltųjų rūmų šeimininku Donaldu Trumpu.

Ukraina teigia, kad per derybas su JAV susitarta dėl 90 proc. taikos plano, įskaitant saugumo garantijas ir karinį aspektą. Tačiau Rusija kol kas nesiryžta pritarti šiam susitarimui, kuriame, kaip teigiama, nėra minimi maksimalūs Maskvos keliami reikalavimai.

