Europos instruktoriai mokys ukrainiečius tiek, kiek reikės

Jie ir toliau tęs mokymus tiek, kiek reikės, sakė Vokietijos armijos vadovybės pulkininkas leitenantas Detlefas Schachelis.
Jo teigimu, per pastaruosius trejus metus, vykdant mokymo misiją „EUMAM Ukraine“, vien Vokietijoje apmokyta maždaug 23 tūkst. Ukrainos karių, o bendras apmokytų karių skaičius visoje ES viršija 85 tūkst. karių.
D. Schachelis priminė, kad programa prasidėjo 2022 m. spalį, mokymai Vokietijoje vyksta maždaug 30-yje vietų. Kursuose štabe netoli Berlyno dalyvauja atstovai iš 13 skirtingų šalių. Mokymų trukmė svyruoja nuo vienos iki kelių savaičių, priklausomai nuo konkrečių mokomų įgūdžių. Apmokomi tiek karinę karjerą pradedantys kariai, tiek labai patyrę kovotojai, atvykstantys tiesiai iš karo zonos.
Pasak pulkininko, ir patys instruktoriai dažnai pastebi, jog mokosi ir įgyja vertingos patirties bei žinių. Po kiekvieno mokymo ciklo jie su ukrainiečiais kariais aptaria, ką galėtų patobulinti ir kas pasiteisino.
D. Schachelio teigimu, pagrindinės dėmesio sritys yra pėstininkai, oro pajėgos – ypač oro gynyba – ir jūrų pajėgos. Jis teigė, kad instruktoriai teikia Ukrainai reikalingus mokymus, moko įvairių įgūdžių, kad Ukrainos kariai būtų pasirengę sėkmingai vykdyti misijas fronto linijoje. Ukrainos kariai yra labai motyvuoti, greitai mokosi, aiškiai supranta mokymų tikslą. Pulkininkas pabrėžė, kad programa bus tęsiama tiek, kiek reikės.
„EUMAM Ukraine“ misija teikia koordinuotus aukštos kokybės mokymus su instruktoriais iš visos Europos, daugiausia dėmesio skiriama gyvybes mūšio lauke gelbstinčių įgūdžių ugdymui.