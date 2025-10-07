 Mirtinas susidūrimas Lenkijoje: mikroautobusas su lietuviais rėžėsi į automobilvežį

2025-10-07 15:07
BNS inf.

Lenkijoje savaitgalį susidūrus automobilvežiui ir mikroautobusui, kuriame buvo septyni Lietuvos piliečiai, žuvo žmogus, pranešė vietos žiniasklaida.

Pasak portalų TVP bei WP, nelaimė įvyko sekmadienio rytą netoli Lenkijos šiaurės rytuose esančios Cernės gyvenvietės Luko apskrityje.

Mikroautobusas rėžėsi į avarinėje juostoje stovėjusį automobilvežį.

Kaip pranešė vietos policija, visi mikroautobuse buvę žmonės – Lietuvos piliečiai.

Per avariją žuvo 48-erių mikroautobuso keleivis, dar penki žmonės buvo nuvežti į ligoninę.

Abiejų transporto priemonių vairuotojai buvo blaivūs.

Kol kas nežinoma, dėl ko įvyko avarija.

