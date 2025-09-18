 Rokiškio rajone – mirtina automobilių kaktomuša: žuvo žmogus

2025-09-18 10:16
BNS inf.

Rokiškio rajone, Kalnočių kaime, ketvirtadienio rytą kaktomuša susidūrė du „Audi“ automobiliai, žuvo žmogus, pranešė Panevėžio apskrities policija.

Rokiškio rajone – mirtina automobilių kaktomuša: žuvo žmogus / Asociatyvi L. Brundzos/BNS nuotr.

