Minesotoje verda protestuotojų ir agentų konfliktai

Tragiško įvykio, kai imigracijos agentas Mineapolyje nušovė moterį, atgarsiai pasiekė ir vietos JAV prokuratūrą. Su situacija susipažinusių asmenų teigimu, mažiausiai penki prokurorai atsistatydino nesutikdami su tuo, kaip JAV Teisingumo departamentas atlieka tyrimą.
Atskirai Teisingumo departamento pareigūnas trečiadienį pareiškė, kad pagrindo pradėti baudžiamąjį tyrimą dėl pilietinių teisių pažeidimo nėra. Šiuo metu FTB atlieka tyrimą dėl Renee Good (Renė Gud) mirties.
Įtampa gatvėse ir bendruomenės pasipriešinimas
Nesutarimai tarp federalinių agentų ir visuomenės tebeverda praėjus šešioms dienoms po to, kai R. Good buvo nušauta bevažiuojanti automobiliu „Honda Pilot“. Netoli jos žūties vietos Mineapolio gatvę užpildė dujų debesys. Vienas vyras, šluostydamasis akis sniegu, šaukėsi pagalbos, kai agentai iš džipo papurškė oranžinės spalvos dirgiklį.
Miesto gatvėse tapo įprasta girdėti šūksnius, švilpimą ir oranžinių švilpukų garsus vos pamačius smarkiai ginkluotus imigracijos agentus, važiuojančius nežymėtais automobiliais. Tai paprastų žmonių pastangos perspėti kaimynus ir priminti valdžiai, kad visuomenė juos stebi.
„Kas neturi švilpuko?“ – klausė vyras, nešinas pilnu maišeliu šių priemonių.
Netoliese gyvenanti Brita Anderson, atėjusi palaikyti kaimynų, sakė, kad ją sukrėtė agentų su taktine apranga ir dujokaukėmis pasirodymas: „Atrodė, kad vienintelė priežastis, dėl kurios jie čia atvyko, yra persekioti žmones.“
Tuo tarpu Minesotos Bruklino parke mokiniai, sekdami kitų bendruomenių pavyzdžiu, paliko pamokas protestuodami prieš imigracijos kontrolės operacijas.
Vėliau prie vieno Mineapolio viešbučio susirinko didelė būgnus mušanti ir švilpianti minia, o sargyboje stovėjo šalmus dėvintys ir lazdomis nešini pareigūnai. Tuo pat metu tarp protestuotojų ir pareigūnų kilo susirėmimai.
Teisiniai ir politiniai ginčai
Tarp pasitraukusiųjų iš JAV prokuratūros yra ir pirmasis prokuroro padėjėjas Joe Thompsonas (Džo Tompsonas), vadovavęs baudžiamajam persekiojimui dėl valstybinio sukčiavimo schemų. Tai naujienų agentūrai AP patvirtino su anonimiškumo sąlyga šnekėję šaltiniai.
Krašto saugumo departamentui pažadėjus į Minesotą nusiųsti daugiau kaip 2 tūkst. imigracijos pareigūnų, valstija bei Mineapolio ir Sent Polo miestai pirmadienį padavė D. Trumpo administraciją į teismą.
Ieškiniu siekiama sustabdyti arba apriboti šį pareigūnų antplūdį, argumentuojant, kad Nacionalinio saugumo departamentas pažeidžia pirmąją Konstitucijos pataisą ir kitas nuostatas, nes tyčia taikosi į demokratams palankią ir imigrantus remiančią valstiją.
„Mes matome tūkstančius federalinių agentų, atvykstančių į mūsų miestą. Tai daro milžinišką poveikį kasdieniam gyvenimui“, – sakė Mineapolio meras Jacobas Frey.
Kitoje byloje, kurioje teisėja sprendimą turėtų priimti iki savaitės pabaigos, prašoma apriboti jėgos, pavyzdžiui, cheminių dirgiklių, naudojimą prieš asmenis, kurie tiesiog stebi ir įrašinėja agentų veiksmus.
Vyriausybės teisininkai atkerta, kad pareigūnai privalo užtikrinti savo saugumą.
D. Trumpo administracija ne kartą gynė imigracijos agentą, nušovusį trijų vaikų motiną R. Good, teigdama, kad jis veikė savigynos tikslais.
Tačiau šiuo paaiškinimu, remdamiesi vaizdo įrašais, viešai abejoja meras J. Frey, Minesotos gubernatorius Timas Walzas ir kiti pareigūnai.
Naujausi komentarai