Migrantai vėl buriasi Lenkijos pasienyje

Nuo birželio iki rugpjūčio pasieniečiai užfiksavo 13 800 tokių mėginimų, penktadienį pranešė Lenkijos vidaus reikalų ministerija. Tuo pačiu laikotarpiu pernai būta 7 500 tokių mėginimų.
Lenkija ir Europos Sąjunga (ES) kaltina Baltarusiją valdantį Aliaksandrą Lukašenką organizuotai vežant migrantus iš krizės apimtų regionų prie išorinės ES sienos, siekiant daryti spaudimą Vakarams.
2022 m. vasarą Lenkija pastatė prie Baltarusijos sienos 5,5 metro aukščio tvorą ir įrengė elektroninę stebėjimo sistemą. Ši siena yra ir ES išorinė siena.
Lenkijos pasieniečiai neteisėtu sienos kirtimu laiko atvejus, kai migrantai prasibrovė per tvorą arba kirto pasienio upę ir buvo aptikti jau Lenkijoje. Kadangi pasienio tvora yra Lenkijos teritorijoje, taip pat skaičiuojami atvejai, kai migrantai buvo pastebėti prie tvoros, bet neperžengė barjero.
ES ir NATO narė Lenkija turi maždaug 400 kilometrų ilgio sieną su Rusijos sąjungininke Baltarusija. Dėl tebesitęsiančios įtemptos padėties Lenkijos vidaus reikalų ministerija dar trims mėnesiams iki gruodžio 4 d. pratęsė ribojimo zonos palei šią sieną galiojimą.
Sustiprinto stebėjimo draudžiamoji zona daugiausia yra 200 metrų pločio, bet keliose vietose jos plotis siekia iki keturių kilometrų. Joje leidžiama būti tik saugumo pajėgoms ir gyventojams, o žurnalistams ir pagalbos organizacijoms reikalingas leidimas.
Naujausi komentarai