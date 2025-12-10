 Lenkijoje išardytas tinklas, suklastojęs leidimus gyventi šimtams užsieniečių

2025-12-10 13:44
BNS inf.

Lenkų tyrėjai išardė nusikaltėlių tinklą, kaltinamą suklastojus leidimus gyventi šimtams užsieniečių, trečiadienį pranešė Lenkijos radijas.

Lenkijoje išardytas tinklas, suklastojęs leidimus gyventi šimtams užsieniečių / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Centrinis tyrimų biuras (CBSP) ir pasieniečiai per operaciją keliuose centriniuose šalies regionuose sulaikė 24 asmenis, tarp jų du įtariamus vadeivas – 52 metų lenką ir 39 metų ukrainietį.

Teigiama, kad tinklas 2020–2024 metais, panaudodamas suklastotus įdarbinimo ar kitokius dokumentus ir netikrus adresus, parūpino leidimus gyventi Lenkijoje iki 1,5 tūkst. užsieniečių, pirmiausia iš Uzbekistano, Tadžikistano, Sakartvelo ir Turkijos.

Užsieniečiai už leidimus nusikaltėliams sumokėdavo nuo 3 tūkst. iki 5 tūkst. zlotų (nuo 710 iki 1 180 eurų).

Du įtariamieji buvo grąžinti kardomajam kalinimui, o kitiems paskirta policijos priežiūra ir kelionių suvaržymai.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
nelegali migracija

