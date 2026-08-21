Migrantai puolė jė valtį sustabdyti mėginusius prancūzų policininkus

Įraše matyti, kaip gelbėjimosi liemenes dėvintys migrantai, rodosi, mėto daiktus į policijos pareigūnus, bandydami neleisti jiems prisiartinti prie savo laivelio.
Tuomet pareigūnai panaudojo ašarines dujas ir peiliu perrėžė pripučiamos valties šoną.
Pastaraisiais mėnesiais Prancūzijos šiaurinių krantų teritoriją patruliuojanti policija vis imasi vis ryžtingesnių priemonių, siekdama užkirsti kelią bandymams kirsti Lamanšo sąsiaurį.
Po to, kai buvo pasirašytas naujasis Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos susitarimas, tarnybos per tris mėnesius užkirto kelią 185 „atvejams, kai mažomis valtimis buvo mėginama kirsti sąsiaurį“ – stabdydavo išplaukiančius laivelius, konfiskuodavo valtis, variklius ir gelbėjimosi liemenes bei sulaikydavo neteisėtu žmonių gabenimu užsiimančius asmenis.
Nuo balandžio mėnesio, kai buvo pasirašytas šis susitarimas, Prancūzijos paplūdimiuose veikia papildomi policijos padaliniai, tarp jų – riaušių malšinimo būrys, kurį sudaro 50 pareigūnų.
Kaip pranešė Jungtinės Karalystės Vidaus reikalų ministerija, policijos operacijų metu paplūdimiuose ir jūroje buvo sulaikomi asmenys.
Nuo kovo mėnesio buvo sustabdyta 12 vadinamųjų „laivų taksi“, bandžiusių plaukti palei pakrantę ir paimti daugiau migrantų.
Be to, skirta daugiau išteklių konfiskuoti laivus ir variklius, kad jų nebūtų galima panaudoti Lamanšo sąsiauryje.
Atrodo, kad kontrabandininkų gaujos pastaruoju metu pakeitė savo taktiką ir pradėjo į vieną valtį sodinti daugiau žmonių.
Šį mėnesį vienu laiveliu sąsiaurį kirto net 230 žmonių.
Šiais metais Lamanšo sąsiaurį jau perplaukė maždaug 15 897 migrantai – 43 proc. mažiau nei tuo pačiu praėjusių metų ir 18 proc. – nei tuo pačiu 2024 m. laikotarpiu.
Imigracijai prieštaraujanti partija „Reform UK“ pasiūlė, kad migrantus sulaikyti ir pervežti į Prancūziją arba Belgiją galėtų Karališkasis jūrų laivynas, tokį planą apibūdindama kaip humanitarinę priemonę.
Tačiau Prancūzija pareiškė, kad įgyvendinant šį planą „būtų pažeistas Prancūzijos suverenitetas, taip pat jūrų teisė ir tarptautinė teisė“.
(be temos)