 Merzas: mažai ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi derėtis

Merzas: mažai ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi derėtis

2026-09-10 10:07
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sako, kad Rusija šiuo metu nerodo beveik jokio tikro noro pradėti derybas su Ukraina dėl taikaus sprendimo. 

<span>Merzas: mažai ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi derėtis</span>
Merzas: mažai ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi derėtis / Scanpix nuotr.

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„Šiuo metu mažai ženklų, kad Rusijos vyriausybė, Rusijos prezidentas būtų pasirengęs pradėti rimtus pokalbius dėl karo nutraukimo“, – sakė F. Merzas Berlyne po susitikimo su ES Vadovų Tarybos pirmininku António Costa.

Vokietijos vyriausybė esą ir toliau deda visas pastangas, kad būtų pasiektas diplomatinis sprendimas. Tačiau kol Rusijos pusė tam priešinasi, tikimybė, kad tai pavyks, šiuo metu yra nedidelė, kalbėjo kancleris.

JAV, nusiuntusios du tarpininkus į Kyjivą ir Maskvą, savaitgalį pradėjo naują iniciatyvą, kad būtų pradėtos derybos. Pokalbiuose Kyjive dalyvavo ir Prancūzijos, Didžiosios Britanijos bei Vokietijos lyderių patarėjai užsienio politikos klausimais.

Prancūzijos prezidentūros informacija, JAV tikisi derybų po Rusijos parlamento rinkimų, kurie numatyti rugsėjo 18–20 dienomis.

Šiame straipsnyje:
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derybos
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