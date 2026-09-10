Merzas: mažai ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi derėtis

„Šiuo metu mažai ženklų, kad Rusijos vyriausybė, Rusijos prezidentas būtų pasirengęs pradėti rimtus pokalbius dėl karo nutraukimo“, – sakė F. Merzas Berlyne po susitikimo su ES Vadovų Tarybos pirmininku António Costa.
Vokietijos vyriausybė esą ir toliau deda visas pastangas, kad būtų pasiektas diplomatinis sprendimas. Tačiau kol Rusijos pusė tam priešinasi, tikimybė, kad tai pavyks, šiuo metu yra nedidelė, kalbėjo kancleris.
JAV, nusiuntusios du tarpininkus į Kyjivą ir Maskvą, savaitgalį pradėjo naują iniciatyvą, kad būtų pradėtos derybos. Pokalbiuose Kyjive dalyvavo ir Prancūzijos, Didžiosios Britanijos bei Vokietijos lyderių patarėjai užsienio politikos klausimais.
Prancūzijos prezidentūros informacija, JAV tikisi derybų po Rusijos parlamento rinkimų, kurie numatyti rugsėjo 18–20 dienomis.