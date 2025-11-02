Meksikoje per sprogimą prekybos centre žuvo mažiausiai 23 žmonės

Sonoros valstijos gubernatorius Alfonso Durazo vaizdo pranešime sakė, kad tarp aukų yra nepilnamečių. Dar 11 žmonių buvo sužeisti. Pasak A. Durazo, išgyvenusieji gydomi ligoninėse Hermosiljo mieste, kuriame ir įvyko sprogimas. Gubernatorius pažymėjo, kad nurodė atlikti „išsamų ir skaidrų tyrimą“, jog būtų galima nustatyti incidento priežastis ir išaiškinti atsakingus asmenis.
Prokuratūra pranešime teigė, kad „daroma prielaida, jog incidentas buvo atsitiktinis, o tyrimo metu domimasi parduotuvės viduje esančiu transformatoriumi“. Skelbiama, kad sprogimas įvyko „Waldo‘s“ parduotuvėje miesto centre. Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum tinkle „X“ pareiškė užuojautą „žuvusiųjų šeimoms ir artimiesiems“.
Remiantis Meksikos žiniasklaidos pranešimais, pirkėjai po sprogimo ieškojo prieglobsčio parduotuvės viduje, tačiau juos įkalino liepsnos. Vietos žiniasklaidos paskelbtuose vaizduose matyti dėl gaisro pajuodęs pastato fasadas ir išdužę langai. Laikraštis „El Universal“ skelbė, kad sprogimas įvyko apie 14 val. (vietos, 22 val. Lietuvos laiku), o netoliese įsikūrusios įmonės nusprendė užverti duris, jog gaisras ten neišplistų.
Vietos valdžios institucijos paragino visuomenę vengti sprogimo vietos ir atšaukė renginius, kurie tą dieną turėjo vykti Mirusiųjų dienos proga.
Naujausi komentarai