„Po sprogimo sugriuvo pastatas“: JAV slaugos namuose – tragiška nelaimė

JAV rytinėje Pensilvanijos valstijoje žuvo mažiausiai du žmonės ir dar keli dingo be žinios po katastrofiško sprogimo, per kurį antradienį sugriuvo dalis slaugos namų, pranešė valstijos gubernatorius.
Bakso apygardos, esančios į šiaurę nuo Filadelfijos, pareigūnai, teigė, kad sprogimą, dėl kurio sugriuvo dalis „Silver Lake“ slaugos namų, o kai kurie žmonės liko įstrigę liepsnojančiose nuolaužose, galėjo sukelti dujų nuotėkis.
„Šiuo metu yra mažiausiai du žuvusieji. Žinome, kad tam tikras skaičius asmenų yra vis dar dingę be žinios“, – spaudos konferencijoje sakė Pensilvanijos gubernatorius Joshas Shapiro (Džošas Šapiro).
Gubernatorius gyrė greitai reaguojančius pirmosios pagalbos teikėjus, ypač ugniagesius, kurie „tiesiogine prasme lipo kopėčiomis, perduodami slaugos namuose gyvenančius asmenis policininkams, kurie kartais ant pečių nešė du žmones į saugią vietą“.
Bristolio miestelio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Kevinas Dippolito (Kevinas Dipolitas) sakė, kad atvykus ugniagesiams tvyrojo „stiprus dujų kvapas“.
Ištraukė daug gyventojų pro langus, duris, įstrigusius laiptinėse ir liftų šachtose.
„Po sprogimo sugriuvo pastatas, dalis pirmojo aukšto nuvirto į rūsį, o žmonės liko įstrigę“, – pasakojo jis.
„Jie iš pastato ištraukė daug gyventojų pro langus, duris, įstrigusius laiptinėse ir liftų šachtose“, – tęsė viršininkas.
K. Dippolito teigė, kad penki žmonės tebėra dingę be žinios, tačiau tai yra preliminarus skaičius.
„Mes vis dar esame gelbėjimo režime, kol įsitikinsime, kad pastate nieko nebeliko“, – sakė jis.
J. Shapiro teigė, kad šį mėnesį įstaigą perėmė nauji savininkai. Gruodžio 10-ąją joje apsilankė Pensilvanijos sveikatos inspektoriai, kurie susitiko su slaugos namų personalu, kad parengtų planą, kaip atnaujinti įstaigos standartus.
