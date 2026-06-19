 Maskvos naftos perdirbimo gamykla po dronų smūgio neribotam laikui stabdo veiklą

Maskvos naftos perdirbimo gamykla po dronų smūgio neribotam laikui stabdo veiklą

2026-06-19 22:13
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

 Maskvos naftos perdirbimo gamykla neribotam laikui sustabdė naftos perdirbimo procesus. Tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“.

<span> Maskvos naftos perdirbimo gamykla po dronų smūgio neribotam laikui stabdo veiklą</span>
Maskvos naftos perdirbimo gamykla po dronų smūgio neribotam laikui stabdo veiklą / EPA-ELTOS nuotr.

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Pažymima, kad buvo patvirtinta, jog per smūgį, suduotą birželio 18 d., objekto teritorijoje apgadintas kombinuotas naftos perdirbimo įrenginys, trys „RVS-10 000“ rezervuarai ir vienas „RVS-30 000“ rezervuaras.

Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos pajėgos birželio 18-osios naktį antrą kartą per savaitę atakavo Maskvos naftos perdirbimo gamyklą. Generalinis štabas pranešė apie smūgius ir didelio masto gaisrą objekte. Preliminarūs vertinimai rodė, kad dega kombinuotas naftos perdirbimo įrenginys ir antrinio perdirbimo įrenginiai, taip pat dalis rezervuarų parko.

 
Šiame straipsnyje:
Maskvos naftos perdirbimo gamykla
dronų smūgis
Ukrainos gynybos pajėgos

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