Maskvos naftos perdirbimo gamykla po dronų smūgio neribotam laikui stabdo veiklą

Pažymima, kad buvo patvirtinta, jog per smūgį, suduotą birželio 18 d., objekto teritorijoje apgadintas kombinuotas naftos perdirbimo įrenginys, trys „RVS-10 000“ rezervuarai ir vienas „RVS-30 000“ rezervuaras.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos pajėgos birželio 18-osios naktį antrą kartą per savaitę atakavo Maskvos naftos perdirbimo gamyklą. Generalinis štabas pranešė apie smūgius ir didelio masto gaisrą objekte. Preliminarūs vertinimai rodė, kad dega kombinuotas naftos perdirbimo įrenginys ir antrinio perdirbimo įrenginiai, taip pat dalis rezervuarų parko.
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