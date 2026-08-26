Maskva: Ukraina grąžino dešimt Rusijos karo belaisvių

Maskva ir Kyjivas dažnai keičiasi į nelaisvę paimtais kariais ir tai yra viena iš nedaugelio bendradarbiavimo tarp kariaujančių šalių sričių.
Apsikeitimas įvyko Gomelyje, Baltarusijos srityje, kuri ribojasi ir su Ukraina, ir su Rusija.
„Šiandien Gomelyje įvyko apsikeitimas karo belaisviais „10 už 10“. Mainais už rugpjūčio 24 dieną paleistus ukrainiečių karo belaisvius Ukrainos pusė perdavė Rusijai 10 mūsų karių“, – platformoje „Telegram“ pranešė Rusijos žmogaus teisių komisarė Jana Lantratova.
Pirmadienį Rusija paleido dešimt Ukrainos karo belaisvių, kurie anksčiau buvo laikomi dingusiais be žinios.
Nuo 2022 metų vasario, kai Maskva pradėjo invaziją, abi šalys apsikeitė tūkstančiais karo belaisvių.
Manoma, kad abi pusės nelaisvėje laiko dar tūkstančius žmonių.