 Maskva: Ukraina grąžino dešimt Rusijos karo belaisvių

Maskva: Ukraina grąžino dešimt Rusijos karo belaisvių

2026-08-26 19:47
BNS inf.

Ukraina išlaisvino dešimt Rusijos karo belaisvių mainais už tai, kad Maskva šios savaitės pradžioje grąžino tokį pat skaičių į nelaisvę paimtų ukrainiečių, trečiadienį pranešė Rusijos žmogaus teisių komisarė.

<span>Maskva: Ukraina grąžino dešimt Rusijos karo belaisvių</span>
Maskva: Ukraina grąžino dešimt Rusijos karo belaisvių / Valentyn Ogirenko / REUTERS nuotr.

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Maskva ir Kyjivas dažnai keičiasi į nelaisvę paimtais kariais ir tai yra viena iš nedaugelio bendradarbiavimo tarp kariaujančių šalių sričių.

Apsikeitimas įvyko Gomelyje, Baltarusijos srityje, kuri ribojasi ir su Ukraina, ir su Rusija.

„Šiandien Gomelyje įvyko apsikeitimas karo belaisviais „10 už 10“. Mainais už rugpjūčio 24 dieną paleistus ukrainiečių karo belaisvius Ukrainos pusė perdavė Rusijai 10 mūsų karių“, – platformoje „Telegram“ pranešė Rusijos žmogaus teisių komisarė Jana Lantratova.

Pirmadienį Rusija paleido dešimt Ukrainos karo belaisvių, kurie anksčiau buvo laikomi dingusiais be žinios.

Nuo 2022 metų vasario, kai Maskva pradėjo invaziją, abi šalys apsikeitė tūkstančiais karo belaisvių.

Manoma, kad abi pusės nelaisvėje laiko dar tūkstančius žmonių.

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