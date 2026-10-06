Maskva neigia po pranešimų apie marą įvedusi sanitarines priemones

Penktadienį pasirodę pranešimai, kad Sibiro Irkutsko srityje nuo plaučių maro mirė kovos su maru institute dirbusi 28 metų Darja Šipilova, sukėlė nerimą.
Tačiau Rusijos vartotojų teisių ir sveikatos priežiūros tarnyba „Rospotrebnadzor“ antradienį pareiškė, kad internete platinamas dokumentas apie sugriežtintas sanitarines ir epidemiologines priemones bei apribojimus Irkutsko srityje yra suklastotas.
„Norime patikslinti, kad minėtas dokumentas ir informacija nėra iš oficialių šaltinių ir neatitinka tikrovės“, – „Telegram“ kanale pranešė tarnyba ir pridūrė, kad šiuo metu tokių sprendimų nepriimta, sanitarinė ir epidemiologinė padėtis Irkutsko srityje stabili.
Rusijos leidinys „Liudi Baikala“, remdamasis neįvardytais regiono saugumo tarnyboms artimais šaltiniais, penktadienį pranešė, kad mirusi moteris galėjo užsikrėsti plaučių maru sudužus mėgintuvėliui. Kitos žiniasklaidos priemonės pranešė apie galimą ryšį tarp jos mirties ir incidento laboratorijoje.
„Liudi Baikala“ taip pat pranešė, kad karantinuota iki 200 žmonių, su kuriais ji galėjo turėti kontaktą, tačiau daugiau informacijos nepateikė.
Vis dėlto Rusijos pareigūnai pabrėžė, kad po mirties atlikti tyrimai ligos neaptiko.
Irkutsko srities gubernatorius Igoris Kobzevas pirmadienį tvirtino, kad specialios ekspertų komisijos patikrinimas regione parodė, jog „mirties priežastis buvo nenustatytos etiologijos plaučių uždegimas“.
Jis platformoje „Telegram“ teigė, kad Rusijos vartotojų teisių apsaugos ir visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba „Rospotrebnadzor“ atlikusi tyrimus nustatė, jog „jaunos moters biologiniuose mėginiuose neaptikta jokių su jos profesine veikla susijusių mikroorganizmų“.
Gubernatorius pridūrė, kad po moters mirties „nebuvo naujų atvejų, kai kovos su maru instituto darbuotojai būtų kreipęsi į medikus“.
Maras yra bakterinė liga, galinti pasireikšti keliomis formomis, įskaitant plaučių marą, kuris yra labiausiai užkrečiamas ir gali plisti kvėpavimo takais. Buboninį marą platina užsikrėtusios blusos.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, laiku nepradėtas gydyti plaučių maras gali būti mirtinas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad jo administracija atidžiai stebi padėtį.
„Labai atidžiai tai stebime“, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas, paklaustas, ką Vašingtonas ketina daryti dėl maro išplitimo iš Rusijos pavojaus.
„Padėsime jiems, kiek galėsime“, – pridūrė jis.
(be temos)