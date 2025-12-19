Marco Rubio: taika neįmanoma, jei „Hamas“ nenusiginkluos

„Jei „Hamas“ kada nors ateityje atsidurs tokioje padėtyje, kad galės grasinti Izraeliui ar jį pulti, taikos nebus“, – žurnalistams sakė M. Rubio ir pridūrė: „Štai kodėl nusiginklavimas yra toks svarbus.“
Jis taip pat pareiškė esąs įsitikinęs, kad šalys nusiųs karių į karo nuniokotam Gazos Ruožui planuojamas tarptautines stabilizavimo pajėgas.
„Esu įsitikinęs, kad turime keletą visoms pusėms priimtinų valstybių, kurios yra pasirengusios prisidėti prie tų stabilizavimo pajėgų“, – žurnalistams Vašingtone sakė M. Rubio.
Vienas „Hamas“ aukšto rango pareigūnas kiek anksčiau pareiškė, kad penktadienį Majamyje vyksiančiose derybose dėl kito Gazos Ruožo paliaubų etapo turi būti siekiama nutraukti tai, ką jis pavadino Izraelio vykdomais pažeidimais šioje palestiniečių teritorijoje.
Jungtinių Valstijų rengiamų diskusijų metu prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) Floridoje turi susitikti su aukšto rango pareigūnais iš tarpininkaujančių šalių – Kataro, Egipto bei Turkijos.
S. Witkoffas sieks pasistūmėti link antrojo paliaubų susitarimo etapo.
„Mūsų žmonės tikisi, kad per šias derybas bus pasiektas susitarimas, nutrauksiantis Izraelio tęsiamą savivalę, sustabdys visus pažeidimus ir privers okupantą laikytis Šarm aš Šeicho susitarimo“, – naujienų agentūrai AFP sakė palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ politinio biuro narys Bassemas Naimas (Basemas Naimas).
Antruoju etapu Izraelis turėtų pasitraukti iš savo pozicijų Gazos Ruože, šią palestiniečių teritoriją vietoj „Hamas“ valdytų laikinoji valdžia, būtų dislokuotos tarptautinės stabilizavimo pajėgos.
Tačiau spalį pasiekto susitarimo tarp Izraelio ir „Hamas“, kuriam tarpininkavo Vašingtonas ir jo sąjungininkai regione, įgyvendinimas ir perėjimas prie antrojo etapo kol kas vyksta lėtai.
Paliaubos taip pat išlieka trapios, nes abi pusės praneša apie pažeidimus, o tarpininkai baiminasi, kad ir Izraelis, ir „Hamas“ vilkina procesą.
Naujausi komentarai