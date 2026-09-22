Macronas: Prancūzija sustiprins Ukrainos oro gynybą

„Stipriname Ukrainos oro gynybą pasirašydami radiolokatorių tiekimo sutartį ir aprūpindami perėmimo priemonėmis“, – socialiniame tinkle X parašė E. Macronas, bet nenurodė nei ginkluotės kiekio ar rūšių, nei jos pristatymo terminų.
Per išsamų pokalbį abu lyderiai taip pat aptarė grėsmes Ukrainos energetikos sistemai artėjant žiemai, sakė E. Macronas.
„Rusijos smūgiai Ukrainos energetikos infrastruktūrai kelia grėsmę, kad milijonai šeimų liks be šildymo ir elektros. Prancūzija bus kartu su Ukraina ir padės jai ištverti žiemą“, – pabrėžė Prancūzijos prezidentas.
Jis sakė ir su JAV prezidentu Donaldu Trumpu aptaręs paramą Ukrainai, įskaitant galimybę sudaryti paliaubas energetikos srityje ir įvesti smūgių Juodojoje jūroje moratoriumą.
„Tai bus vienas iš klausimų per derybas, kurios turi būti atnaujintos ir turi baigtis teisinga bei ilgalaike taika“, – teigė E. Macronas.