Liūtys ir potvyniai Indijoje nusinešė dešimtis gyvybių

Valstijos vyriausybės teigimu, per tris dienas trukusias liūtis, sukėlusias potvynius keliose apygardose, buvo sužeisti dar 46 žmonės, apgadinta daugiau nei tūkstantis namų.
Pirmadienį kai kuriose valstijos dalyse, įskaitant sostinę Laknau, buvo uždarytos mokyklos, o gelbėtojų komandos evakavo žmones iš apsemtų teritorijų į saugesnes vietas. Gyventojams patarta vengti nebūtinų kelionių per užlietas vietoves ir laikytis atokiau nuo sraunių upių, upelių ir drenažo sistemų.
Tikimasi, kad nuo pirmadienio kritulių mažės, nes orų sistema virš Bengalijos įlankos susilpnėjo, sakė Laknau regioninio meteorologijos centro mokslininkas Atulas Kumaras Singhas. Pasak jo, negausus lietus rytinėse ir vakarinėse valstijos dalyse gali tęstis iki antradienio.
Pareigūnai teigia, kad potvyniai taip pat paveikė rytinę Odišos valstiją, kur daugiau nei 75 tūkst. žmonių buvo evakuoti į saugesnes vietas.
Kaimyniniame Nepale nuo ketvirtadienio iki sekmadienio per incidentus, susijusius su orais, žuvo 21 žmogus, pranešė šalies nelaimių valdymo agentūra. Penki žmonės vis dar dingę be žinios, dar penki buvo sužeisti, be to, potvyniai ir nuošliaužos apgadino 194 namus.
Nepalas vis dar atsigauna po niokojančių rugpjūčio potvynių, per kuriuos žuvo daugiau nei 1,4 tūkst. žmonių, o dar beveik 6 tūkst. dingo be žinios.
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