Lenkijoje sulaikytas žmogų peiliu nudūręs ir dar keturis sužeidęs ukrainietis

Policija sakė, kad 31 metų vyras siautėjo su peiliu XVII amžiaus vienuolyne Jaroslave, apie 30 km nuo sienos su Ukraina.
Pareigūnai teigė, kad bando išsiaiškinti incidento, per kurį Ukrainos pilietis peiliu užpuolė keturis vyrus ir moterį, aplinkybes.
Vietos laikraštis „Gazeta Jaroslawska“ paskelbė nuotraukas, kuriose prie vienuolyno, kurio įėjimas aptvertas, matomi ugniagesių automobiliai ir policija.
Kaimyninės Ukrainos artima sąjungininkė Lenkija priėmė šimtus tūkstančių ukrainiečių, bėgančių nuo Rusijos invazijos, o pastaraisiais mėnesiais kilo tam tikra socialinė įtampa.
Policijos ir prokuratūros atstovai spaudai AFP patvirtino, kad viena iš aukų mirė.
Nors Lenkijos žiniasklaida pranešė, kad žuvusysis buvo dvasininkas, nei policija, nei prokurorai naujienų agentūrai AFP nepatvirtino aukos tapatybės.
Išpuoliai peiliu, ypač religinėse vietose, yra itin reti Lenkijoje, kuri yra viena katalikiškiausių Europos šalių.
„Apie 9 val. 30 min. (10 val. 30 min. Lietuvos laiku) policija gavo pranešimą, kad Ukrainos pilietis užpuolė vyrus peiliu Jaroslavo vienuolyno teritorijoje“, – sakoma pietrytinio Pakarpatės regiono policijos pranešime.
Motyvas nenurodytas
Visi sužeistieji buvo išvežti į ligoninę, kai kurie iš jų patyrė sunkių sužalojimų, rašoma pranešime.
„Atėjau į šventąsias mišias“, – Lenkijos televizijai TVN sakė viena liudininkė lenkė.
„Apie 30 metų vyras smogė kunigui į kaklo arteriją. Kunigas nukrito ant žemės“, – sakė ji.
TVN taip pat citavo vienuolę Barbarą Dendor, kuri teigė, kad dvasininkai negali „suprasti, kas šiandien įvyko“.
„Tai vieta, kurioje tikėjau, kad esu saugi“, – sakė ji.
Regiono ir rajono prokurorai buvo išsiųsti į nusikaltimo vietą, AFP nurodė vietos valdžios pareigūnai.
Išpuolio motyvas nebuvo nurodytas.
Lenkija pareiškė, kad Rusijos organizuojami sabotažo išpuoliai šioje NATO šalyje stiprėja, kaimyninėje Ukrainoje karui tęsiantis penktus metus.
NATO ir ES narė, esanti rytiniame Aljanso flange, tapo pagrindiniu Vakarų karinės ir humanitarinės paramos gabenimo į Kyjivą centru.
Anksčiau šį mėnesį ministras pirmininkas Donaldas Tuskas perspėjo, kad ateinančiomis savaitėmis Rusijos išpuoliai Ukrainoje suintensyvės ir gali paveikti Lenkiją.
(be temos)
(be temos)