Lenkijoje sulaikytas vyras, įtariamas bandymu nužudyti Ukrainos ginklų pramonės atstovą

Apie tai praneša Lenkijos radijas.
Įtariamasis, kuris pagal Lenkijos privatumo įstatymus įvardijamas tik kaip Serhijus P., galimai bandė Irpinėje, netoli Ukrainos sostinės Kyjivo, nužudyti Ukrainos ginklų pramonės atstovą, pranešė naujienų agentūros.
„Tyrimas atskleidė, kad Serhijus P. po automobiliu, kuriuo važinėjo potenciali auka, padėjo savadarbį sprogstamąjį įrenginį“, – teigiama Lenkijos Vidaus saugumo agentūros (ABW) pranešime.
Pasak agentūros, sprogstamasis įrenginys buvo suprojektuotas taip, kad jį būtų galima nuotoliniu būdu susprogdinti mobiliuoju telefonu, tačiau dėl gedimo jis nesprogo.
Po to 63 metų įtariamasis pabėgo į Lenkiją, kur rugpjūčio 5 dieną buvo suimtas Varšuvoje, nurodė ABW.
Jam pareikšti kaltinimai dėl pasikėsinimo nužudyti naudojant sprogmenis ir dėl sprogmenų turėjimo neturint reikiamo leidimo.
Pasak prokurorų, jei jis bus pripažintas kaltu, jam gresia mažiausiai 15 metų laisvės atėmimo bausmė arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
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