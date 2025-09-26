Lenkijoje sulaikytas teroristinį išpuolį planavęs jaunuolis

Išanalizavus surinktus įrodymus, prokuroras pateikė kaltinimus 20-mečiui Jakubui N. (pavardė neskelbiama pagal Lenkijos įstatymus) iš Olštyno dėl sprogstamųjų medžiagų laikymo ir gamybos neturint tam leidimo. Už šį nusikaltimą gresia nuo vienerių iki dešimties metų laisvės atėmimo, penktadienį naujienų agentūrai PAP sakė Olštyno apygardos prokuratūros atstovas spaudai Danielis Brodowskis.
„Įtariamasis buvo apklaustas ir prisipažino dėl jam pateiktų kaltinimų. Prokuroras nusprendė kreiptis į teismą dėl kardomosios priemonės – suėmimo“, – pridūrė D. Brodowskis.
Tai jau ketvirtas sulaikytas asmuo šioje byloje. Trys kiti asmenys, visi 19-mečiai, yra kaltinami su terorizmu susijusiais nusikaltimais. Du iš jų buvo sulaikyti balandį, o trečiasis – birželį. Visi įtariamieji yra Olštyno gyventojai ir Lenkijos piliečiai. Du iš jų iš pradžių buvo suimti, tačiau teismas nepratęsė jų suėmimo. Teismas taip pat atsisakė suimti trečiąjį asmenį. Visiems trims šiuo metu taikomos nesuėmimo prevencinės priemonės.
Vidaus reikalų ministerijos atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis birželį platformoje „X“ rašė, kad įtariamųjų pažiūros suradikalėjo ir jie susižavėjo ideologija, „skatinančia terorizmą“, taip pat „pasaulio garsiausiais serijiniais žudikais.“ Jis teigė, kad jie tyrinėjo ankstesnius išpuolius Norvegijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Jungtinėse Valstijose bei aktyviai tobulino savo įgūdžius.
Tyrimo duomenimis, jaunuoliai internete ieškojo informacijos apie sprogstamųjų įtaisų gamybą ir dalyvavo šaudymo treniruotėse tiek atvirose, tiek uždarose vietose. Jie taip pat buvo įsigiję pirotechninių medžiagų.
