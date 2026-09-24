 Lenkijoje kilo gaisras „Starlink“ stotyje

Lenkijoje kilo gaisras „Starlink“ stotyje

Įtariamas padegimas
2026-09-24 10:18
Marius Jakštas (ELTA)

Naktį į ketvirtadienį netoli Lenkijos sostinės Varšuvos esančioje Vola Krobovskos gyvenvietėje kilo gaisras „Starlink“ ryšio stotyje. Pirminiais duomenimis, skirstyklą ir generatorių apgadinęs gaisras galėjo būti sukeltas tyčia. 

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<span>Lenkijoje kilo gaisras „Starlink“ stotyje</span>
Lenkijoje kilo gaisras „Starlink“ stotyje / Soc. tinklų nuotr.

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Lenkijos vicepremjeras ir skaitmenizacijos ministras Krzysztofas Gawkowskis ketvirtadienio rytą visuomeniniam transliuotojui „TVP Info“ sakė, kad esama „daug požymių“, jog gaisras „Starlink“ stotyje „yra dar vienas hibridinio karo elementas“.

„Stotį eksploatuoja valstybinė telekomunikacijų operatorė „Exatel“, kuri yra vienas pagrindinių interneto saugumą užtikrinančių elementų: ji suteikia prieigą prie interneto ir padeda užtikrinti interneto duomenų srautą per Lenkiją, be kita ko, Ukrainai“, – pasakojo ministras.

Centrinėje Lenkijoje esančioje Vola Krobovskos gyvenvietėje įrengtas objektas veikia kaip antžeminė stotis, jungianti virš Vidurio Europos skriejančius „Starlink“ žemosios Žemės orbitos (LEO) palydovus su didelės spartos antžeminiais šviesolaidinio interneto tinklais. „Starlink“ sistema priklauso JAV technologijų bendrovei „SpaceX“.

K. Gawkowskis perspėjo, kad, išjungus tokias stotis Lenkijoje, sutriktų interneto ryšys, o dėl to, be kita ko, galėtų sutrikti bankomatų veikla.

„Kartais nesuvokiame, kad nuo tokio telekomunikacijų retransliatoriaus priklauso, ar tam tikroje Lenkijos ar Europos dalyje, įskaitant Ukrainą, apskritai turime interneto ryšį“, – pridūrė jis.

Incidentą tiria policija ir Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW).

Šiame straipsnyje:
Lenkija
Starlink
gaisras

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