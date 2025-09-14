 Lenkijoje į lietuvio vairuojamą mikroautobusą įlėkė sunkvežimis: žuvo 7 gyvuliai, pabiro kontrabanda

Lenkijoje į lietuvio vairuojamą mikroautobusą įlėkė sunkvežimis: žuvo 7 gyvuliai, pabiro kontrabanda

2025-09-14 11:35 kauno.diena.lt inf.

Lenkijoje į lietuvio vairuojamą mikroautobusą įsirėžė gyvulius vežęs sunkvežimis, rašoma Lenkijos žiniasklaidoje. 

Lenkijoje į lietuvio vairuojamą mikroautobusą įlėkė sunkvežimis: žuvo 7 gyvuliai, pabiro kontrabanda
Lenkijoje į lietuvio vairuojamą mikroautobusą įlėkė sunkvežimis: žuvo 7 gyvuliai, pabiro kontrabanda / KPP Kolno nuotr.
KPP Kolno nuotr.

Kaip pranešama, kelyje Lomža-Ščučinas, ties Zabelės vietove (Kolno apskritis), Iveco“ vairuotojas, Lietuvos pilietis, sustojo kelkraštyje, o jo vairuojamą mikroautobusą bandęs apvažiuoti sunkvežimis, kuris gabeno galvijus, įvažiavo ir apvirto. 

Per avariją žmonės nenukentėjo, tačiau  nugaišo septyni galvijai.

Iš lietuvio vairuoto mikroautobuso išbyrėjo kontrabandinės cigaretės be Lenkijos akcizo ženklų. 

Sunkvežimio ir mikroautobuso susidūrimas įvyko antradienį, rugsėjo 9 d., prieš 17 val. Lenkijos laiku (18 val. Lietuvos laiku).

Eismo trikdžiai kelyje truko iki 21.11 val.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
Mikroautobusas
avarija
sunkvežimis
galvijai
lietuvis
kontrabanda

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
100% telefonas
bet lenkas nekaltas, nes cigaretes
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų