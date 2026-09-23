 Lenkijoje du traukiniai atsitrenkė į betoninius blokus

Lenkijoje du traukiniai atsitrenkė į betoninius blokus

Įtariama, kad kažkas „pokštavo“
2026-09-23 13:52
BNS inf.

Rytų Lenkijoje du prekiniai traukiniai antradienio vakarą atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus, tačiau pareigūnai diversijos tikimybę atmeta, nors šalyje galioja padidinta parengtis dėl galimų Rusijos grėsmių.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Lenkijoje du traukiniai atsitrenkė į betoninius blokus</span>
Lenkijoje du traukiniai atsitrenkė į betoninius blokus / Lenkijos preišgaisrinės tarnybos nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Apie tai rašo portalas „TVP World“.

„Nė vienas traukinys nenuriedėjo nuo bėgių, nė vienas mašinistas nenukentėjo“, – nurodė policija. Pareigūnai vėliau pranešė, kad traukiniai nevežė jokių pavojingų medžiagų.

Į įvykio vietą Jedlankos kaime buvo pasiųsti policijos ir kovos su terorizmu pareigūnai.

Pasak policijos, traukiniai važiavo priešingomis kryptimis, kai atsitrenkė į kliūtis. Abu lokomotyvai buvo apgadinti.

„Atmesta galimybė, kad tai buvo diversija“, – Lenkijos privačiam transliuotojui „Polsat News“ sakė regiono prokuratūros atstovas spaudai Marcinas Kozakas.

„Vietos policija anksčiau šiame rajone fiksavo chuliganizmo atvejų“, – pridūrė jis.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
traukinio avarija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų