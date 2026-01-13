 Lenkija užkirto kelią kibernetinei atakai

Lenkija užkirto kelią kibernetinei atakai

2026-01-13 14:30
Marius Jakštas (ELTA)

Lenkijoje buvo užkirstas kelias bandymui sutrikdyti ryšį tarp elektros energijos įrenginių ir tinklo operatorių, antradienį žurnalistams pranešė šalies Energetikos ministras Miloszas Motyka.

Lenkija užkirto kelią kibernetinei atakai / Pixabay nuotr.

Ministro teigimu, kibernetinė ataka buvo nukreipta prieš vieną šiluminę ir elektrinę bei kelis atsinaujinančios energijos šaltinius visoje šalyje.

„Tokios atakos dar nesame patyrę. Pirmą kartą buvo vienu metu užpultos kelios vietos. Ataka buvo sėkmingai atremta“, – sakė M. Motyka, incidentą vadinęs pavojingu, nepaisant to, kad kibernetinės atakos vykdytojams nepavyko pasiekti tikslo.

Ministras pridūrė, kad Lenkijos teisėsaugos institucijos žino, kas už šio išpuolio stovi, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė neatskleidė.

Cha
Tai nejaugi ne rusai ? Triūbintų dabar ant visos Geiropos, kad rusai puola, kad hibridinė ataka ...matyt, ukrainiečiai ...
0
0
