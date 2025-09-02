 Lazda ginkluotas pensininkas užpuolė buvusį Čekijos prezidentą

Lazda ginkluotas pensininkas užpuolė buvusį Čekijos prezidentą

2025-09-02 12:38
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Per rinkimų kampanijos renginį pirmadienį užpultas buvęs Čekijos premjeras populistas Andrejus Babišas. Pensinio amžiaus vyras jam tikriausiai vaikščiojimo lazda smogė į galvos sritį, sakė policijos atstovė. 70–metis A. Babišas buvo išvežtas į ligoninę, tačiau, anot žiniasklaidos, dar tą patį vakarą išleistas, rašo „kleinzeitung.at“

Andrejus Babišas
Andrejus Babišas / Scanpix nuotr.

Policija sulaikė užpuoliką netrukus po incidento. Jis, be kita ko, kaltinamas viešosios tvarkos trikdymu. Daugiau detalių, pavyzdžiui, apie motyvą, tyrėjai kol kas nepateikia.

Incidentas įvyko per rinkimų kampanijos renginį Dobroje Čekijos rytuose. Milijardieriaus A. Babišo partija ANO („Taip“) prieš spalio 3–4 dienomis vyksiančius rinkimus pirmauja apklausose.

Ministras pirmininkas Petras Fiala pasmerkė išpuolį prieš opozicijos politiką. Nors jis laikąs šio politiką pavojinga, tačiau smurtui esą negali būti vietos visuomenėje.

ANO vicepirmininkas Karelas Havlicekas tuo tarpu apkaltino valdančiąsias partijas per rinkimų kampaniją kurstant neapykantą ANO lyderiui. „Dabar tai baigėsi smūgiu į galvą, kitą kartą gali būti blogiau“,  – kritikavo buvęs transporto ir pramonės ministras.

A. Babišas, kuris 2017  m. buvo išrinktas premjeru, 2021-aisiais pralaimėjo parlamento rinkimus. Jis 2023 m. kandidatavo ir į prezidentus, tačiau pralaimėjo Petrui Pavelui.

Šiame straipsnyje:
Andrejus Babišas
užpuolimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų