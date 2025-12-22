 Babišas: Čekijos šaudmenų iniciatyva Ukrainai bus peržiūrėta sausio 7 d.

2025-12-22 20:37
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Čekijos ministras pirmininkas Andrejus Babišas mano, kad šaudmenų iniciatyva Ukrainai iš principo buvo gera idėja, o jos mechanizmus sausio 7 d. aptars Valstybės saugumo taryba. Apie tai pranešė „Novinky“, informuoja „Ukrinform“.

Andrejus Babišas
Andrejus Babišas / EPA-ELTOS nuotr.

Šaudmenų iniciatyva Ukrainai iš esmės buvo gera idėja, tačiau kyla klausimas, ar viskas buvo atlikta skaidriai, pirmadienį po vyriausybės posėdžio pareiškė A. Babišas. Jis paskelbė, kad padėtis bus aptarta sausio 7 d. numatytame Valstybės saugumo tarybos posėdyje – pirmajame šios institucijos susitikime nuo tada, kai šalyje pasikeitė vyriausybė.

„Šaudmenų iniciatyva iš principo buvo geras dalykas, tačiau kyla klausimas, ar joje nebuvo korupcijos“, – tvirtino A. Babišas. Jis atsisakė komentuoti iniciatyvos ateitį.

Čekijos premjeras tuo pačiu pareiškė apgailestavimą, kad sąjungininkai nepakankamai įvertino Čekiją, jog Praha turėtų „tinkamą poziciją taikos derybose“.

Kaip jau skelbta, Čekijos gynybos ministras Jaromíras Zuna praėjusį penktadienį paskelbė, kad šaudmenų iniciatyva bus tęsiama. Tačiau šį teiginį vėliau paneigė kiti vyriausybės pareigūnai.

 

 

 
