Latvijos pilietis kaltinamas kenkėjiškos įrangos diegimu Prancūzijoje

Kenkėjiška programa buvo rasta Italijos laivybos bendrovei GNV priklausančiame keleiviniame kelte „Fantastic“, galinčiame plukdyti daugiau nei 2000 keleivių, kai jis buvo prisišvartavęs Prancūzijos Viduržemio jūros Seto uoste, pranešė Paryžiaus prokurorai.
Italijos pareigūnai perspėjo Prancūziją, kad laivo valdymo sistema galėjo būti užkrėsta nuotolinės prieigos kenkėjiška programa RAT, leidžiančia įsilaužėliui nuotoliniu būdu valdyti sistemą.
Praėjusią savaitę, Italijai pranešus, buvo sulaikyti du įgulos nariai latvis ir bulgaras. Pastarasis buvo paleistas, tačiau latviui pateikti kaltinimai ir jis suimtas.
Paryžiaus prokuratūra antradienio vakarą pranešė pradėjusi tyrimą dėl įtariamo „organizuotos grupės bandymo užpulti automatizuotą duomenų apdorojimo sistemą su tikslu veikti užsienio valstybės interesais“.
Prancūzija ir kitos Europos vyriausybės perspėja, kad Rusija stiprina kišimosi kampaniją, tęsdama karą Ukrainoje jau beveik ketverius metus.
„Tai labai rimtas reikalas (...) asmenys bandė įsilaužti į laivo duomenų apdorojimo sistemą“, – trečiadienio rytą „France Info“ radijui sakė vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas ir pridūrė, kad tyrėjai tiria kišimąsi iš užsienio. Ministras neatskleidė, ar išpuolio tikslas buvo nukreipti laivą nuo maršruto, bei nepaminėjo Rusijos. Tačiau jis sakė, kad „šiomis dienomis užsienio kišimąsi labai dažnai organizuoja viena šalis“.
Bylos rimtumą rodo tai, kad tyrimui vadovauja Prancūzijos vidaus žvalgybos tarnyba DGSI. Jos agentai patikrino uoste atitvertą laivą „Fantastic“ ir konfiskavo kelis daiktus. Vėliau laivui buvo leista išplaukti, atlikus techninius patikrinimus ir pašalinus pavojų laive esantiems asmenims.
Latvijoje taip pat skubiai buvo atliktos kratos, padedant Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo institucijai „Eurojust“ ir Latvijos pareigūnams.
