Prancūzija sako balsuosianti prieš ES ir MERCOSUR prekybos susitarimą

Prezidentas nurodė, kad sprendimas priimtas po to, kai šalies parlamentas vienbalsiai atmetė susitarimą.
Daugiau nei 25 metus rengtu susitarimu būtų sukurta viena didžiausių pasaulyje laisvosios prekybos zonų, kuria būtų skatinama prekyba tarp 27 ES valstybių ir MERCOSUR bloko, kurį sudaro Brazilija, Paragvajus, Argentina ir Urugvajus.
Tačiau daugelis Europos ūkininkų nuogąstauja, kad juos nukonkuruos pigesnių prekių srautas iš žemės ūkio milžinės Brazilijos ir jos kaimynių.
ES sprendimas dėl susitarimo gruodžio mėnesį buvo atidėtas, nes tam pasipriešino Prancūzija, Italija, Lenkija ir Airija.
Prieš penktadienio balsavimą ES žemės ūkio ministrai surengė svarbias derybas ir tikimasi, kad dauguma valstybių narių galutinai pritars susitarimui.
