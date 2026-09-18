 Kyjivo meras praneša apie Rusijos raketų smūgį

Kyjivo meras praneša apie Rusijos raketų smūgį

2026-09-18 22:07
BNS inf.

Rusija penktadienio vakare balistinėmis raketomis smogė Kyjivui, pranešė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko.

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<span>Kyjivo meras praneša apie Rusijos raketų smūgį </span>
Kyjivo meras praneša apie Rusijos raketų smūgį / Scanpix nuotr.

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„Sostinėje veikia oro gynybos sistemos. Kyjivas apšaudomas balistinėmis raketomis. Likite slėptuvėse!“ – platformoje „Telegram“ įspėjo meras, kurį cituoja portalas „Ukrainska pravda“.

Naujienų agentūros „Reuters“ šaltiniai sostinėje girdėjo sprogimus.

Kiek anksčiau Kyjive buvo paskelbtas oro pavojus, o netrukus mieste pasigirdo sprogimas, pranešė naujienų agentūra „Interfax-Ukraina“, kurią cituoja Lenkijos visuomeninis transliuotojas TVP.

Pasak „Interfax-Ukraina“, apie objektus, kuriems smogta, padarytą žalą, sužeistuosius ar žuvusiuosius kol kas nepranešta.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Kyjivo meras
Vitalijus Klyčko
Rusijos raketų smūgis
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