Kyjive per rusų atakas sužeisti keturi žmonės, Charkive – 24

„Per naktinę Rusijos ataką buvo sužeisti keturi žmonės“, – sakoma pranešime.
Podilo rajone buvo apgadintas negyvenamasis pastatas, kilo gaisras, sunaikinta dalis stogo. Per antrą smūgį sprogimo banga išdaužė netoliese esančio gyvenamojo namo langus. Gelbėtojai rado tris sužeistus žmones.
Holosijivo rajone priešo bepilotis orlaivis smogė privačiam dviejų aukštų gyvenamajam namui. Buvo sužeistas vienas žmogus.
Pečersko ir Ševčenkos rajonuose kilo gaisrų biurų pastatuose.
Charkive tuo tarpu per naktinę Rusijos ataką buvo sužeisti 24 žmonės. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synehubovas.
Pasak jo, medikai suteikė pagalbą 24 žmonėms Saltivkos rajone.
Smūgio vietoje toliau dirba pagalbos tarnybos.
Kaip pranešta, Charkivo Saltivkos rajonui buvo smogta du kartus – apgadinti keli gyvenamieji namai.