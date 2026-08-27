Kyjive buvo girdėti sprogimai, dviejuose rajonuose krito nuolaužos

Ukrainos karinės oro pajėgos aptiko į Kyjivą skriejančias balistines raketas.
Dėl balistinių ginklų ir atakos dronų grėsmės sostinėje ir keliuose regionuose buvo paskelbtas oro pavojaus signalas.
Kiek vėliau Kyjivo miesto karinė administracija pranešė, kad Podilio rajone gyvenamojo namo kieme nukrito nuolaužos. „Informacija apie aukas ir padarytą žalą šiuo metu tikslinama“, – pridūrė ji.
Be to, Kyjivo miesto karinės administracijos duomenimis, pranešta, kad nuolaužos nukrito į Ševčenkos rajono švietimo įstaigos teritoriją.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukraina ragina tarptautinius partnerius įvesti sankcijas daugiau nei šimtui Rusijos balistinių raketų gamintojų.