Kyjivas: Rusija naktį į Ukrainą paleido 85 dronus ir vieną raketą

Apie tai Ukraina skelbia praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Rusijos vadovas Vladimiras Putinas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) baigė derybas Aliaskoje.
Susitikimas atokioje JAV valstijoje baigėsi be jokio proveržio siekiant sustabdyti daugiau nei trejus metus trunkančią Rusijos invaziją į Ukrainą.
Ukrainos karinės oro pajėgos teigė, kad Maskva „atakavo balistine raketa „Iskander-M“ ir 85 „Shahed“ tipo“ dronais, taip pat atakavo „fronto zonas“ keturiuose regionuose.
Savo kasdienėje ataskaitoje karinės oro pajėgos nurodė, kad atakos buvo surengtos rugpjūčio 16-osios naktį ir prasidėjo rugpjūčio 15-osios vakare – kai vyko V. Putino ir D. Trumpo derybos.
Ukraina teigė, kad jos oro gynyba numušė 61 droną.
D. Trumpo ir V. Putino susitikimas baigėsi nepaskelbus apie paliaubas, nors Vakarai ilgus mėnesius spaudė Kremlių įsipareigoti nutraukti kovas.
Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis kol kas viešai nereagavo į įvykusias derybas.
2022 metų vasarį V. Putino pradėta Rusijos invazija į Ukrainą nusinešė tūkstančius gyvybių, o prieš pat V. Putino ir D. Trumpo susitikimą pranešus apie naujas aukas Ukrainoje, V. Zelenskis pareiškė, kad rusai „žudo net derybų dieną“.