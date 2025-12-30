Zelenskis: Ukraina negali tiesiog pasitraukti iš savo teritorijų

Kaip praneša „The Kyiv Independent“, V. Zelenskis tai pareiškė duodamas interviu „Fox News“ žurnalistui Bretui Baieriui, kuris buvo parodytas pirmadienį, gruodžio 29 d.
„Mes negalime tiesiog pasitraukti, tai prieštarauja mūsų įstatymams. Mes negalime tiesiog pasitraukti iš savo teritorijų. (Bet) tai susiję ne tik su įstatymais“, – nurodė V. Zelenskis ir pridūrė, kad „ten gyvena žmonės, 300 tūkst. žmonių (...) Mes negalime prarasti šių žmonių.“
Tokie Ukrainos lyderio komentarai nuskambėjo po to, kai jis sekmadienį, gruodžio 28 d., susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu jo rezidencijoje „Mar-a-Lago“. V. Zelenskis šį susitikimą apibūdino kaip produktyvų.
Pasak Ukrainos prezidento, peržiūrėto taikos plano, skirto užbaigti Rusijos plataus masto karą, projektas, kurį sudaro 20 punktų, yra beveik užbaigtas.
„Kai sakiau, kad 90 proc. (plano yra užbaigta), tai yra tiesa, nes yra (problemų) tik dėl dviejų punktų“, – dėstė V. Zelenskis ir taip pat pažymėjo, kad likęs neišspręstas klausimas susijęs su teritorijomis.
V. Zelenskis pabrėžė, kad nors Ukrainos ir Rusijos požiūriai į teritorinius klausimus skiriasi, Jungtinės Valstijos supranta abiejų pusių pozicijas ir „bando rasti kompromisą“. V. Zelenskis sakė, kad Ukraina per pastarąjį mėnesį žengė konkrečius žingsnius taikos link ir iškėlė galimybę surengti referendumą dėl taikos plano. Ukrainos vadovas tuo pačiu nurodė, kad referendumas negali būti naudojamas siekiant pateisinti pasitraukimą iš Ukrainos teritorijos dabartinėmis sąlygomis.
„Mes negalime pasitraukti, nes ten buvo sužeista 100 tūkst. žmonių, dešimtys žuvo“, – kalbėjo jis, omenyje turėdamas Ukrainos nuostolius. Be to, pasak jo, „ten yra mūsų kariuomenė“.
Nors D. Trumpas sekmadienį tikino, kad „Rusija nori, jog Ukrainai sektųsi“, ir pridūrė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „bendradarbiauja su Ukraina“, jog būtų atidaryta Rusijos okupuota Zaporižios atominė elektrinė, V. Zelenskis išlieka skeptiškai nusiteikęs, kad V. Putinas iš tiesų siekia taikos.
„Nepasitikiu rusais ir (...) nepasitikiu V. Putinu ir jis nenori Ukrainos sėkmės“, – teigė V. Zelenskis ir pažymėjo, kad Jungtinių Valstijų spaudimas tebėra labai svarbus.
Paklaustas, ar Ukraina gali laimėti karą be JAV paramos, V. Zelenskis atsakė neigiamai.
„Be Amerikos paramos negalime apsaugoti padangių“, – tvirtino jis.
Tuo tarpu sulaukęs klausimo, ar taika priimtinomis sąlygomis yra įmanoma, V. Zelenskis sakė, kad Ukraina neturi kitos alternatyvos, kaip tik jos siekti.
„Mes turime tai daryti, kito kelio nėra. Kitas kelias bus karas“, – nurodė Ukrainos prezidentas.