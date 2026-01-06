Kuba ir Venesuela paskelbė, kad JAV gaudant Nicola Maduro žuvo 55 Kubos ir Venesuelos kariai

Per 12 nepastovių savo valdymo metų N. Maduro, kaip ir jo pirmtakas Hugo Chavezas (Hugo Čavesas), savo apsaugai samdė specializuotus Kubos karius.
Venesuelos gynybos ministras Vladimiras Padrino Lopezas sekmadienį pareiškė, kad N. Maduro prezidento apsaugą „šaltakraujiškai“ sunaikino JAV pajėgos, kurios bombardavo sostinę ir pagrobė N. Maduro iš jo namų.
Kuba paskelbė 32 savo kariškių, žuvusių per naktinį puolimą, po kurio sausio 3 dieną Karakase buvo suimtas N. Maduro, pavardes.
Tarp jų buvo trys aukšto rango Kubos vidaus reikalų ministerijos pareigūnai.
Venesuelos kariuomenė internete paskelbė 23 savo darbuotojų, kurie taip pat žuvo, įskaitant penkis admirolus, sąrašą.
Atsižvelgdamos į Vašingtono spaudimą, kairiosios Kubos ir Venesuelos vyriausybės palaiko glaudžius ryšius karinio bendradarbiavimo, sveikatos apsaugos ir švietimo srityse.
