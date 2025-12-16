 Kruvinas išpuolis mokykloje: pasidarė asmenukę greta nužudyto vaiko

2025-12-16 10:29 kauno.diena.lt inf.

Maskvos srities mokykloje įvykdytas išpuolis per kurį vienas moksleivis buvo nužudytas, o dar vienas vaikas ir apsaugos darbuotojas buvo sužeisti.

Kruvinas išpuolis mokykloje: pasidarė asmenukę greta nužudyto vaiko

Rusijos žiniasklaidos kanalai skelbia, kad išpuolį elitinėje Odincovo mokykloje antradienio rytą įvykdė ten besimokantis peiliu ginkluotas devintokas.

Žiniasklaidos duomenimis, devintokas vardu Kirilas pirmiausiai užpuolė ir sužeidė apsaugininką, o tada puolė mokinius. Nužudytas vienas ketvirtokas.

Užpuolikas vieną moksleivį paėmė įkaitu, bet netrukus buvo sulaikytas į nusikaltimo vietą atvykusių specialaus policijos būrio pareigūnų.

Kaip pažymi rusų naujienų kanalas „Baza“, penkiolikmetis vaikinas vilkėjo marškinėlius su užrašu „No Lives Matter“ (jokios gyvybės nesvarbios). Tai gali būti smurtauti bei sunaikinti žmoniją raginančio judėjimo šūkis.

