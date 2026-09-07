Kremlius: Rusija neatmeta galimybės surengti trišales derybas su Ukraina ir JAV

„Mes taip pat neatmetame galimybės atnaujinti trišales derybas, tačiau šiame etape dar per anksti ką nors pasakyti apie vietą ar tikslias datas“, – per spaudos konferenciją žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
Sekmadienį S. Witkoffas ir J. Kushneris surengė pirmąjį vizitą Kyjive ir derėjosi su prezidentu Volodymyru Zelenskiu dėl karo su Rusija pabaigos. Pries tai jiedu lankėsi Maskvoje ir susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
S. Witkoffas ir J. Kushneris tikisi atgaivinti derybas, kuriomis siekiama užbaigti didžiausią nuo Antrojo pasaulinio karo laikų konfliktą Europoje.