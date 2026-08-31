Konge patvirtinta daugiau kaip šeši tūkstančiai Ebolos atvejų

Ebolos karštinė yra gyvybei pavojinga liga. Virusas plinta per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. Liga gali sukelti didelį karščiavimą, pykinimą ir sunkų vidinį kraujavimą.
Dabartinį protrūkį suvaldyti ypač sunku dar ir dėl to, kad prieš Bandibadžio Ebolos atmainos sukėlėją iki šiol nėra nei vakcinos, nei specifinio gydymo.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) apie Ebolos protrūkį paskelbė gegužės viduryje. Tačiau ekspertai, turėdami omenyje jau tada didelius skaičius, spėja, kad pirmieji Ebolos atvejai neatpažinti pasireiškė jau vasarį. Šiuo metu ligos atvejų fiksuota šešiose antrosios pagal dydį Afrikos šalies provincijose.
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