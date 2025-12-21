 Konfiskavo 27 tonas kokaino

Konfiskavo 27 tonas kokaino

„Vienas didžiausių atvejų istorijoje, per kurį nežuvo nė vienas žmogus“
2025-12-21 20:23
Justina Vaišvilaitė-Braziulienė (ELTA)

Kolumbijos karinės jūrų pajėgos iš laivų Ramiajame ir Atlanto vandenynuose konfiskavo 27 tonas kokaino, sekmadienį pranešė šalies prezidentas Gustavo Petro.

Konfiskavo 27 tonas kokaino
Konfiskavo 27 tonas kokaino / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Platformoje „X“ Kolumbijos vadovas paskelbė, kad devynios tonos buvo konfiskuotos iš kelių laivų Ramiajame vandenyne. Šioje operacijoje taip pat dalyvavo Australijos, Panamos, Kosta Rikos ir Salvadoras pajėgos.

Per antrąją operaciją, prie kurios prisidėjo Europos policijos pajėgos, netoli Ispanijos Kanarų salų, esančių Atlanto vandenyne prie Vakarų Afrikos krantų, konfiskuota 18 tonų kokaino.

Pasak G. Petro, per abi operacijas buvo suimta apie 20 įtariamųjų.

Kolumbijos lyderio teigimu, tai galimai „vienas didžiausių konfiskavimo atvejų istorijoje, per kurį nežuvo nė vienas žmogus“.

Operacijos įvykdytos JAV karinėms pajėgoms pastaraisiais mėnesiais pradėjus atakuoti laivus Karibuose ir Ramiajame vandenyne, kurie, kaip įtariama, plukdo narkotikus. Per antpuolius žuvo daugiau nei 80 žmonių.

Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių ekspertai perspėjo, kad tokiomis operacijomis gali būti pažeidžiama arptautinė teisė. Anot jų, vykdomi neteisėti žudymai be teismo.

JT duomenimis, Kolumbijoje, kuri yra didžiausia pasaulyje kokaino gamintoja, kokainmedžiai auginami daugiau nei 250 tūkst. hektarų žemės.

Iš Kolumbijos narkotikai kontrabanda gabenami laivais į JAV ir Europą.

Vašingtonas yra įvedęs sankcijas Kolumbijos prezidentui G. Petro už tarptautinių kovos su narkotikais įsipareigojimų nesilaikymą.

Šiame straipsnyje:
Kolumbija
kokainas
konfiskuotas kokainas
laivynas
Gustavo Petro

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų