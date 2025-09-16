Kolumbija dėl atšaukto sąjungininkės kovoje su narkotikais statuso stabdo ginklų pirkimą iš JAV

Kolumbijos vidaus reikalų ministras Armando Benedetti (Armandas Benedetis) radijo stočiai „Blu Radio“ sakė, kad „nuo šios akimirkos... ginklai iš Jungtinių Valstijų nebus perkami“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pirmadienį griežtai supeikė Kolumbijos kairiųjų pažiūrų lyderį Gustavo Petro (Gustavą Petrą) ne tik už tai, kad jis nesugebėjo sustabdyti kokaino gamybos, bet ir už tai, kad esą pražiūrėjo kokaino gamybos padidėjimą iki „rekordinio lygio“.
„Istoriškai Kolumbija buvo puiki partnerė. Deja, dabar jie turi prezidentą, kuris yra ne tik nepastovus, bet ir nėra labai geras partneris kovojant su narkotikų karteliais“, – viešėdamas Izraelyje pareiškė valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas), griežtas Lotynų Amerikos kairiųjų pažiūrų lyderių kritikas.
G. Petro atsikirto pareiškęs, kad Kolumbijos kariuomenė nutrauks savo priklausomybę nuo Jungtinių Valstijų duodamų „išmaldų“.
„Kariuomenei geriau pirkti ginklus arba juos gaminti iš savo išteklių, nes kitaip ji nebus nacionalinio suvereniteto kariuomenė“, – pareiškė jis ministrų kabineto posėdyje.
Naujausi komentarai