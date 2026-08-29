Kijeve per Rusijos drono smūgį žuvo dvejų metų mergaitė

Pasak „Ukrinform“, apie tai „Telegram“ tinkle paskelbė Kyjivo meras Vitalijus Kličko.
Mero teigimu, nuo šio ryto Ukrainos sostinėje buvo sužeisti penki žmonės. Keturiems iš jų medicininė pagalba buvo suteikta įvykio vietoje. Viena sužeistoji – 18 metų mergina – buvo paguldyta į ligoninę.
Kyjivo miesto prokuratūros spaudos tarnyba pridūrė, kad dvejų metų mergaitė buvo lauke, kai patyrė mirtinas skeveldrines žaizdas dėl drono nuolaužų, nukritusių Obolonės rajono parke. Taip pat buvo sužeisti dar du žmonės – 18 metų mergina ir 91 metų moteris.
Ryte Kyjivo Sviatošinsko rajone dviem pagyvenusiems žmonėms buvo suteikta medicininė pagalba įvykio vietoje.
Pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl naujausio Rusijos pajėgų įvykdyto karo nusikaltimo, kurio pasekmė – vaiko mirtis.
Kaip pranešė „Ukrinform“, rugpjūčio 29 d. ryte Kyjivo srities Boryspilio rajone per Rusijos dronų ataką žuvo 14 metų mergaitė. Taip pat buvo ir kitų aukų.
Atakuotas pašto automobilis
Šeštadienį Donecko srityje Rusijos dronas sunaikino „Ukrposhta“ transporto priemonę, kurioje buvo vežama apie 500 siuntų. Vairuotojas patyrė su sprogimu susijusią traumą.
Kaip praneša „Ukrinform“, apie tai „Telegram“ tinkle paskelbė „Ukrposhta“ generalinis direktorius Ihoris Smilianskis.
„Šiandien netoli Kramatorsko priešo dronas pataikė į „Ukrposhta“ siuntų pristatymo automobilį Svarbiausia, kad vairuotojas Serhijus yra gyvas ir jau saugus. Jis patyrė su sprogimu susijusių sužalojimų ir jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba“, – teigiama pranešime.
Transporto priemonėje buvo vežama apie 500 siuntinių, kurie per smūgį buvo sunaikinti. „Ukrposhta“ pažadėjo klientams atlyginti jų vertę.
Kaip buvo pranešta anksčiau, Kramatorske, Donecko srityje, Rusijos FPV dronas pataikė į trijų aukštų administracinį pastatą, dėl to užsidegė jo stogas.