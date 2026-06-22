Kataro gamykloje per sprogimą sužeisti 54 žmonės: dar 18 dingo

Sekmadienį Kataro Ras Lafano pramoninėje zonoje sprogimą sukėlė „techninis incidentas“, nurodė ministerija ir pridūrė, kad pareigūnai ieško dingusiųjų.
Už 20 kilometrų buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas matė naktinį dangų nušviečiančias liepsnas ir iš šios teritorijos, kurioje yra didžiausias pasaulyje suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) centras, kylantį dūmų stulpą.
Ras Lafanas jau buvo smarkiai nukentėjęs per JAV ir Irano karą, kai Iranas taikėsi į Persijos įlankos regiono energetikos infrastruktūrą ir privertė Katarą sustabdyti dujų gavybą.
Valstybinė įmonė „QatarEnergy“ pranešė, kad sprogimas įvyko „pradedant veiklą Ras Lafano pramoniniame mieste“ ir kad dėl to „vietos dujų tiekimo įrenginyje „Barzan“ kilo sprogimas ir gaisras“.
Vidaus reikalų ministerija incidentą apibūdino kaip „vidinį sprogimą“, o vėlesniame pareiškime pridūrė, kad dėl to kaltas techninis gedimas.
„Iš viso 54 žmonės buvo sužeisti per incidentą, įvykusį gamykloje Ras Lafano pramoniniame mieste“, – pirmadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbė ministerija ir pridūrė, kad pareigūnai ieško 18 dingusių žmonių.
Mažas emyratas, vienas iš svarbiausių pasaulyje suskystintųjų gamtinių dujų gamintojų kartu su JAV, Australija ir Rusija, kovo 2 dieną sustabdė SGD gamybą po to, kai Irano dronai smogė svarbiems objektams.
Dėl tolesnės žalos, patirtos per kovo 18 dienos atakas, SGD eksporto pajėgumai turėtų sumažėti 17 proc., o remontas užtruks nuo trejų iki penkerių metų, tuo metu sakė Kataro energetikos ministras Saadas al Kaabis (Saadas Kaabis).
Naujausi komentarai