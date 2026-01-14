JAV: prasidėjo antrasis karo Gazos Ruože užbaigimo etapas, kurio tikslas – nuginkluoti „Hamas“

„Skelbiame apie antrojo prezidento pasiūlyto 20 punktų plano dėl karo Gazoje užbaigimo, etapo pradžią, pereinant nuo paliaubų prie demilitarizacijos, technokratinio valdymo ir rekonstrukcijos“, – socialiniame tinkle „X“ parašė S. Witkoffas, kai buvo suformuotas Gazos Ruožo valdymo komitetas.
Dauguma palestiniečių frakcijų ir prezidentūra pasiūlė savo paramą palestiniečių technokratiniam komitetui, skirtam valdyti Gazos Ruožą, trečiadienį tarpininkui Egiptui paskelbus, kad visos šalys susitarė dėl jos narių.
Palestiniečių frakcijos, įskaitant „Hamas“ ir „Islamo džihadą“, pareiškime teigė, kad susitarė „remti tarpininkų pastangas formuojant palestiniečių nacionalinį pereinamąjį komitetą Gazos Ruožui administruoti, kartu sudarydamos tinkamą aplinką“ jam pradėti savo darbą.
Ramaloje įsikūręs palestiniečių prezidento biuras taip pat paskelbė apie savo paramą oficialioje žiniasklaidoje.
Tuo metu šaltinis iš prezidentūros naujienų agentūrai AFP sakė, kad pareiškimas „atspindi „Fatah“ judėjimo poziciją, nes prezidentas Mahmudas Abbasas (Mahmudas Abasas) taip pat yra „Fatah“ lyderis“.
