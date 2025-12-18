Izraelis surengė keletą smūgių Libane

Izraelio kariuomenė teigė, kad smogė islamistų grupuotės „Hezbollah“ infrastruktūrai, įskaitant karinį kompleksą.
Atakos surengtos diena prieš planuojamą nuo 2024 metų lapkričio galiojančias paliaubas stebinčio komiteto, kuriam, be Libano ir Izraelio, priklauso Jungtinės Valstijos, Prancūzija ir Jungtinės Tautos (JT), susitikimą.
Libano valstybinė Nacionalinė naujienų agentūra (NNA) pranešė apie kelis smūgius pietuose ir rytuose.
Izraelio kariuomenė sakė, kad taikėsi į „teroro infrastruktūros objektus keliose Libano vietovėse“, įskaitant „karinį kompleksą, kurį „Hezbollah“ naudoja Irano remiamos grupuotės narių mokymams ir kursams“.
„Prieš kurį laiką IDF smogė „Hezbollah“ teroristams Tajibės vietovėje pietų Libane“, – teigė kariuomenė kitame pareiškime.
Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per smūgį Tajibės mieste buvo sužeisti keturi žmonės.
Tačiau NNA pranešė, kad per smūgį buvo sužeisti keli Libano valstybinės elektros bendrovės darbuotojai, nes jų sunkvežimis važiavo šalia taikinio.
Nepaisant paliaubų, kurios turėjo užbaigti daugiau nei metus trukusius Izraelio ir „Hezbollah“ karo veiksmus, Izraelis tęsia savo atakas.
Antradienį per Izraelio smūgius žuvo du žmonės, vienas iš jų – už 30 km į pietus nuo Beiruto.
Nuo paliaubų susitarimo įsigaliojimo per Izraelio išpuolius Libane žuvo apie 340 žmonių, remdamasi Sveikatos apsaugos ministerijos ataskaitomis praneša naujienų agentūra AFP.
Pagal vyriausybės patvirtintą planą Libano kariuomenė iki metų pabaigos turi nuginkluoti „Hezbollah“ į pietus nuo Litanio upės ir tik tada imtis veiksmų likusioje šalies dalyje.
Izraelis kaltina grupuotę ginklavimusi ir abejoja Libano kariuomenės gebėjimu išardyti „Hezbollah“ karinę infrastruktūrą.
Ketvirtadienį Paryžiuje vyks susitikimas dėl Libano, kuriame dalyvaus Libano kariuomenės vadas ir Amerikos bei Saudo Arabijos pareigūnai, tuo metu, kai Prancūzija ir Jungtinės Valstijos spaudžia Libano vyriausybę paspartinti „Hezbollah“ nusiginklavimą.
Libano parlamento pirmininkas Izraelio smūgius pavadino „Izraelio žinia Paryžiaus konferencijai, skirtai Libano kariuomenei paremti“.
