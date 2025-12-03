 Izraelis: per tiesiogines derybas su Libanu tvyrojo pozityvi atmosfera

2025-12-03 21:52
BNS inf.

 Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) biuras trečiadienį pareiškė, kad per pirmąsias per kelis dešimtmečius tiesiogines derybas su Libanu tvyrojo pozityvi atmosfera.

Izraelis: per tiesiogines derybas su Libanu tvyrojo pozityvi atmosfera / AFP nuotr.

Tokios derybos buvo numatytos kaip Izraelio ir libaniečių kovotojų grupuotės „Hezbollah“ paliaubų, galiojančių jau metus, stebėjimo mechanizmo dalis.

„Susitikimo metu tvyrojo pozityvi atmosfera, buvo susitarta plėtoti idėjas, kaip skatinti potencialų Izraelio ir Libano ekonominį bendradarbiavimą“, – sakoma premjero biuro pareiškime.

Izraelis taip pat aiškiai pareiškė, kad Libano kovotojų grupuotė „Hezbollah“ privalo nusiginkluoti, nepaisant bet kokios pažangos ekonominio bendradarbiavimo srityje. 

