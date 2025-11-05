Izraelis identifikavo islamistų gražintus palaikus

Palaikus „Hamas“ grąžino antradienį vakare, vykdydama Gazos Ruožo paliaubų susitarimą, kuriam tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
„Užbaigus identifikavimo procesą (...) IDF atstovai informavo žuvusio įkaito, štabo seržanto Itay Cheno, šeimą, kad jų artimasis buvo grąžintas į Izraelį ir identifikuotas“, – pranešė premjero biuras.
Izraelio kariuomenė atskiru pareiškimu taip pat patvirtino I. Cheno tapatybę.
I. Chenas, turintis dvigubą Izraelio ir JAV pilietybę, dirbo pasienyje su Gazos Ruožu, kai 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ ir jos sąjungininkai užpuolė Izraelį.
Paskutinę žinutę savo tėvams jis perdavė prasidėjus išpuoliui.
Izraelio kariuomenė apie jo mirtį paskelbė tik po penkių mėnesių, 2024 metų kovą. Ji teigė, kad jis žuvo mūšyje, o jo kūnas buvo nugabentas į Gazą.
Likus kelioms valandoms iki I. Cheno kūno perdavimo antradienį, jo tėvai naujienų agentūrai AFP sakė tikėjęsi, kad Izraelio valdžios institucijos nepaliks jų sūnaus Gazoje.
„Jaučiame visos tautos palaikymą, žmonės mus palaiko ir nori, kad visi įkaitai būtų grąžinti“, – sakė jo tėvas Ruby Chenas (Rubis Čenas).
„Tikiuosi, kad ministras pirmininkas ir štabo viršininkas taip pat tai supranta – pasinaudos galimybe (paliaubomis) užbaigti šią misiją“, – sakė jis.
„Skausmas nepakeliamas“
Kario motina Hagit Chen (Hagit Čen) sakė, kad „negalėtų žengti nė vieno žingsnio į priekį savo gyvenime be Itay sugrįžimo“.
„Net ir tada, kai palūžtame, o tai nutinka kiekvieną dieną, primenu sau, kad mes dar nebaigėme savo misijos“, – sakė ji.
„Mums jo trūksta, skausmas nepakeliamas“, – teigė ji.
I. Chenas, kuriam buvo 19 metų, yra 21-as žuvęs įkaitas, kurio palaikus „Hamas“ perdavė Izraeliui nuo spalio 10 dienos, kai Gazos Ruože įsigaliojo paliaubos.
Anksčiau antradienį „Hamas“ ginkluotasis sparnas pranešė, kad jo kūnas buvo rastas „Šudžajos rajone į rytus nuo Gazos miesto per vykdomas paieškos ir kasinėjimo operacijas geltonosios linijos vidinėje pusėje“, turint omenyje ribą, žyminčią Izraelio karines pozicijas Gazos Ruože.
Paliaubų pradžioje „Hamas“ Gazoje laikė 48 įkaitus – 20 gyvų ir 28 mirusius.
Nuo to laiko kovotojai paleido visus likusius gyvus pagrobtuosius.
Tarp 21 žuvusio įkaito, kurio palaikai buvo repatrijuoti, yra 19 izraeliečių, vienas Tailando ir vienas Nepalo pilietis.
Antradienį paskelbtame pareiškime „Hamas“ atstovas spaudai Hazemas Qassemas (Hazemas Kasemas) teigė, kad kovotojų grupuotė siekia „užbaigti Izraelio belaisvių kūnų perdavimo procesą, nepaisant sunkumų ir kliūčių“.
„Siekiame kuo greičiau užbaigti visą mainų procesą“, – pridūrė jis.
Izraelis kaltina „Hamas“ vilkinimu grąžinti žuvusių įkaitų kūnus, o palestiniečių grupuotė teigia, kad procesas vyksta lėtai, nes daugelis jų palaidoti po Gazos griuvėsiais.
Grupuotė ne kartą ragino tarpininkus ir Raudonąjį Kryžių suteikti jai reikiamą įrangą ir personalą kūnams susigrąžinti.
