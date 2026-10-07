Izraelis mini trečiąsias spalio 7-osios išpuolio metines

Muzikos festivalio „Nova“ vietoje, kur 2023 m. spalio 7 d. auštant sunkvežimiais ir parasparniais įsiveržę „Hamas“ smogikai paleido ugnį, žuvusiųjų artimieji tylėdami lenkė galvas, tačiau bent vienas žmogus žuvusiuosius pagerbė įjungdamas techno muziką.
Tiek festivalio „Nova“ vietoje, tiek Kfar Azos kibuce, kuris prieš trejus metus tapo dar viena masinių žudynių vieta, naujienų agentūros AFP žurnalistai minėjimo metu girdėjo garsius trenksmus anapus sienos Gazos Ruože, kai Izraelis vykdė naujus smūgius, nors pastaruosius metus oficialiai galioja paliaubos.
Gazos Ruožo pareigūnai pranešė, kad per naktinius smūgius šioje teritorijoje, kurios didžioji dalis virto griuvėsiais per nesiliaujantį bombardavimą, pradėtą reaguojant į didžiausią kada nors prieš Izraelį įvykdytą išpuolį, žuvo mažiausiai du žmonės.
Spalio 27 d. Izraelyje pirmą kartą po išpuolio vyks rinkimai – apklausos rodo, kad ministro pirmininko Benjamino Netanyahu laukia atkakli kova. Jis per trejus metus nurodė vykdyti didžiulį puolimą Gazos Ruože, taip pat Libane ir Irane, kurio dvasininkų valdoma vyriausybė remia „Hamas“.
Buvęs premjeras Naftali Bennettas, kuris yra pasmerkęs B. Netanyahu už tai, kad šis neužkirto kelio išpuoliui, prisijungė prie gedinčiųjų festivalio „Nova“ vietoje, jog prisimintų prieš trejus metus „monstrų“ surengtą išpuolį.
„Tai buvo milžiniška Izraelio valstybės, kuri buvo įkurta tam, kad apgintų žydus mūsų žemėje, nesėkmė“, – žurnalistams sakė N. Bennettas.
„Tačiau tomis minutėmis jauni vyrai ir moterys iš viso Izraelio atvyko kovoti, ginti ir gelbėti savo brolių ir seserų gyvybių, – taip iškilo didvyrių karta. Esame skolingi šiai nuostabiai kartai – turime atkurti savo šalį, kad ji būtų stipresnė ir geresnė“, – teigė jis.
B. Netanyahu spalio 7-osios metines pirmadienį paminėjo oficialiose ceremonijose Jeruzalėje – ši diena buvo arčiau metinių datos pagal žydų kalendorių.
Jis pažadėjo, kad „žudikams nebus atleista“, ir prisiekė niekada neleisti, jog Gazos Ruožą valdytų „Hamas“, kuri patyrė didelių nuostolių, tačiau vis dar kontroliuoja dalį teritorijos.
Sukrėtimas Izraeliui
Spalio 7-osios išpuolis giliai sukrėtė Izraelį, kuris didžiavosi gebėjimu apsaugoti savo sienas, nepaisant nepalankių aplinkybių.
Praėjusią savaitę izraeliečiai galėjo pasakoti sėkmingesnę istoriją, nes keleiviai padėjo užkirsti kelią į Tel Avivą skridusio „Flydubai“ lėktuvo sudužimui. Teigiama, kad antrasis pilotas norėjo surengti savižudišką išpuolį, tačiau netrukus buvo imta kelti klausimus, kodėl jam apskritai buvo leista skristi.
Festivalio „Nova“ vietoje gedintieji rinkosi prie festivalio dalyvių ir saugumo pajėgų narių, žuvusių spalio 7-ąją, portretų.
Prie 25-erių studento Yevgeni Postelio portreto jo motina padėjo puokštę gėlių ir pravirko.
„Tai mūsų didvyriai, geriausi Izraelio vaikai“, – žvelgdamas į savo žuvusių kolegų portretus sakė vienas policijos pareigūnas.
Per išpuolį taip pat nuniokotame Kfar Azos kibuce gedintieji tylėdami sėdėjo ant sustatytų kėdžių ir stebėjo, kaip keliama Izraelio vėliava.
Spalio 7-ąją palestiniečių smogikai pralaužė sieną ir įsiveržė į Pietų Izraelį šaudydami, leisdami raketas ir mėtydami granatas.
AFP skaičiavimais, paremtais oficialiais Izraelio duomenimis, iš viso žuvo 1 221 žmogus.
Smogikai į Gazos Ruožą taip pat išsivežė 251 įkaitą, iš kurių 44 jau buvo mirę.
Paskutiniai gyvi įkaitai buvo paleisti prieš metus pagal tarpininkaujant JAV sudarytą paliaubų susitarimą, pagal kurį „Hamas“ liovėsi apšaudęs Izraelį. Izraelio atakos sumažėjo, tačiau nesiliovė, o B. Netanyahu pažadėjo nužudyti visus, prisidėjusius prie išpuolio.
Izraelio gynybos ministras antradienį pranešė, kad paskelbė aukštą kariuomenės parengtį „atsižvelgiant į žvalgybos informaciją apie „Hamas“ ketinimus bandyti rengti išpuolius“ prieš karius Gazos Ruože per metines.
Dėl Izraelio karinio puolimo buvo perkelti beveik visi Gazos Ruožo gyventojai ir žuvo daugiau nei 74,2 tūkst. žmonių, teigia „Hamas“ pavaldi Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija, kurios duomenis Jungtinės Tautos laiko patikimais.
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