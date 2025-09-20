Per Izraelio smūgius Gazos mieste žuvo mažiausiai keturiolika žmonių

Per pastaruosius 23 mėnesius dėl Izraelio bombardavimo Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 65 tūkst. žmonių, buvo sunaikinti didžiuliai teritorijos plotai, apie 90 proc. gyventojų buvo priversti palikti savo namus ir kilo katastrofiška humanitarinė krizė, o ekspertai teigia, kad Gazos mieste siaučia badas.
Rami Mhanna (Ramis Mhana), al Šifos ligoninės, į kurią buvo atvežti kai kurie žuvusiųjų kūnai, generalinis direktorius, sakė, kad tarp aukų yra šeši žmonės iš tos pačios šeimos, į kurių namus buvo pataikyta anksti šeštadienio rytą.
Jis sakė, kad jie – ligoninės direktoriaus giminaičiai.
Palestiniečių Raudonasis pusmėnulis pranešė, kad per kitą smūgį netoli vienos aikštės žuvo dar penki žmonės. Pastarosiomis dienomis Izraelis ragino šimtus tūkstančių Gazos mieste prisiglaudusių palestiniečių persikelti į pietus, kur, anot Izraelio, yra humanitarinė zona.
Rugpjūčio pabaigoje Jungtinės Tautos (JT) apskaičiavo, kad Gazos mieste ir jo apylinkėse gyvena apie milijonas žmonių.
Penktadienį kariuomenė pranešė, kad, jos vertinimu, nuo rugpjūčio pabaigos pabėgo 480 tūkst. žmonių.
Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra savo ruožtu teigė, kad pabėgo 450 tūkst. žmonių.
Apie tai pranešama kitą savaitę kai kurioms šalims, įskaitant Portugaliją, Jungtinę Karalystę (JK), Kanadą, Australiją, Belgiją ir Liuksemburgą, planuojant pripažinti Palestinos valstybę JT Generalinėje Asamblėjoje.
Naujausi komentarai